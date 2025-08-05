Guanajuato'da Gizli Mezarlarda 32 Ceset Bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki özel bir mülkteki gizli mezarlarda 32 ceset bulundu.

Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletine Irapuato belediyesindeki özel bir mülkte gizli mezarlar bulundu. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, gizli mezarlarda 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık yarısının kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Adli tıp ekiplerinin 30 Temmuz'dan bu yana olay yerinde çalıştığı, kimlik tespit işleminin sürdüğü aktarıldı.

Organize suç örgütleri, öldürdüğü şahısları sıklıkla gizli mezarlara gömüyor

Guanajuato, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin Santa Rosa de Lima'daki organize suç örgütüyle mücadelesi nedeniyle son yıllarda sürekli şiddet olaylarına sahne oluyor. Eyalette Ocak'tan Temmuz'a kadar bin 500'den fazla cinayet işlendi.

Organize suç örgütleri kurbanlarını sıklıkla gizli mezarlara gömerken, Meksika hükümetine göre kayıp listesinde şu ana kadar yaklaşık 132 bin kişi bulunuyor. - MEXİCO CİTY