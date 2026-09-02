Güdül'de bir çiftlikte çıkan yangında 30 keçi ve 40 kuzu telef oldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 30 keçi ve 40 kuzu telef oldu, çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan yangında 30 keçi ve 40 kuzu telef oldu.
Yangın, Ankara'nın Güdül ilçesi Karacaören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çiftlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından 30 keçinin ve 40 kuzunun telef olduğu belirlendi. Çiftlik kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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