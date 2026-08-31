Gülistan Doku Soruşturmasında Balık Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Balık Adam Tutuklandı

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Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gürdal, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında Balık Adam Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Balık Adam Tutuklandı - Son Dakika
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