Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan ve eşi tutuklandı; toplam tutuklu 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan ve eşi tutuklandı; toplam tutuklu 32'ye yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan ve eşi tutuklandı; toplam tutuklu 32\'ye yükseldi
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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman, Erzurum'da hakimlikçe tutuklandı. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 32'ye yükseldi ve adli süreç çok yönlü devam ediyor.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.

Gülistan Doku soruşturma dosyasında; evrak ve belgelerin usulsüz olarak incelenmesi, delillerin gizlenmesi veya yok edilmesi ile resmi belgelerde tahrifat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, yöneltilen suçlamalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son kararlarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada toplam tutuklu sayısı 32'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Ali Kahraman, 3. Sayfa, Jandarma, Tunceli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan ve eşi tutuklandı; toplam tutuklu 32'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan ve eşi tutuklandı; toplam tutuklu 32'ye yükseldi - Son Dakika
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