Güllü'nün ölümünde kaza savunması yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Güllü'nün ölümünde kaza savunması yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Güllü\'nün ölümünde kaza savunması yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesinin düştüğünü görmediğini söyleyerek kaza savunması yapan Gülter suçlamayı reddetmiş, savcı ise ağırlaştırılmış müebbet talep etmişti.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetmişti. Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin açıkladığı karar doğrultusunda Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA
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