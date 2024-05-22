Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Kadınlar Tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Kadınlar Tutuklandı

Gümüşhane\'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Kadınlar Tutuklandı

Gümüşhane'de yapılan bir operasyonda, narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta seyahat eden yabancı uyruklu iki kadının bağırsaklarında 59 parça uyuşturucu madde bulundu. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.05.2024 15:16
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Gümüşhane'de narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bağırsaklarında 59 parça uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat eden M.S. ve S.S. isimli 2 yabancı uyruklu kadından şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen şahısların mide ve bağırsaklarında bulunan yabancı cisimler yapılan operasyonla çıkartıldı.

M.S. isimli şahsın bağırsaklarından 31 parça paketlenmiş 258,91 gram ve S.S. isimli şahsın bağırsaklarından 28 parça 207,55 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 parça paketlenmiş 466,46 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Kadınlar Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Kadınlar Tutuklandı - Son Dakika
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