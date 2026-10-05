Gümüşhane\'de çarpışan minibüs savrularak durak ve direğe çarptı, 4 kişi yaralandı

Gümüşhane'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kale Köyü mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Köyü istikametinden kavşağa giren T.A. yönetimindeki 26 FM 091 plakalı minibüs, Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobili göremeyerek yola girdi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs önce yol kenarında bulunan durağı yıktı, ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan yolcular G.K. ve G.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.