Gümüşhane'nin merkeze bağlı Harmancık köyünde evin odunluğunda başlayan yangın çatı katına da ulaşınca her iki kısım küle döndü.
Edinilen bilgiye göre Harmancık köyü Yoncalı Mevkii Muharrem Bey semtinde Adem Öğretmek'e (65) ait evin odunluğunda gece saatlerinde yangın çıktı. Duydukları sesler üzerine çıkıp kontrol ettiklerinde evin odunluğundan ve çatıdan duman çıktığını gören evde yaşayan karı-koca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi ve ArzularKabaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, odunluktan çatı katına sıçrayan yangın iki bölümü de küle çevirerek kullanılamaz hale getirdi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gümüşhane'de ev yangını: Odunluk ve çatı kül oldu - Son Dakika
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