Gümüşhane\'de Fındıklık Alanda Yangın: 1 Gözaltı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde fındıklık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyü Törnük Altı mevkiinde öğle saatlerinde fındıklık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine ait yaklaşık 100 personel ile birlikte vatandaşların da müdahale ettiği yangında 15 hektarlık bir fındık bahçesi ve makilik alan zarar gördü. Yangın ise havadan görüntülendi.

"Konuyla ilgili şüpheli bir şahıs gözaltında"

Yangının yaşandığı bölgeye giden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş çalışmaları yerinde incelerken yangınla ilgili şüpheli bir şahsın gözaltına alındığını söyledi. Vali Baruş, "Yoğun bir müdahale yapıldı, orman ekiplerimiz çevre belediyelerin itfaiyeleri ve vatandaşlar tarafından özel sektöre ait araç ve iş makineleriyle birlikte. Saat 17.00 itibariyle yangın kontrol altına alındı büyük oranda. Şu anda soğutma çalışmaları sürüyor. 15 hektarlık bir fındık bahçesi ve makilik alan etkilendi. Yaklaşık 100 personelin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bu konuyla ilgili de bir şüpheli şahıs kişi gözaltında" dedi. - GÜMÜŞHANE