Gümüşhane'de İşçi Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gümüşhane'de İşçi Düştü, Hayatını Kaybetti

Gümüşhane\'de İşçi Düştü, Hayatını Kaybetti
17.06.2026 15:19
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Mescitli köyünde dinlenen işçi, çitin kırılması sonucu 4 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Mescitli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Güven Işık, iş bitiminde dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de İşçi Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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