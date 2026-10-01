Gümüşhane'de jandarma 16-30 Eylül denetimlerinde 60 aranan kişiyi yakaladı

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin son 15 gün içinde gerçekleştirdiği denetimlerde 60 aranan şahıs yakalanırken, 7 bin 618 araç ile 32 bin 222 kişinin sorgulaması yapıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde rutin, şok ve planlı uygulamalar gerçekleştirdi. Denetimlerde 7 bin 618 araç ve 32 bin 222 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

Ekipler ayrıca 275 asayiş ve 55 trafik olmak üzere toplam 330 ihbara müdahale etti, 74 umuma açık yeri kontrol etti.

Çalışmalar kapsamında 391 kişiye KADES hakkında bilgilendirme yapılırken, dolandırıcılığa karşı da 2 bin 975 kişi bilgilendirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 63 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.