Gümüşhane\'de Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı: 6 Yaralı

Gümüşhane'de kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Bayburt istikametine ilerleyen Suat Üzülmez (56) yönetimindeki 06 DPG 62 plakalı hafif ticari araç karayolunun Sargınkaya köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Üzülmez ile araçta bulunan Atıf Aydın (67), Fuat Üzülmez (60), Mehmet Fatih Sarı (8), Nevin Üzülmez Aydın (58) ve Oğuzhan Üzülmez (32) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE