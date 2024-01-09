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Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı: 6 Yaralı

Gümüşhane'de Bayburt istikametine seyir halinde olan bir hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gümüşhane\'de Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı: 6 Yaralı
09.01.2024 - 14:09,
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Gümüşhane'de kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Bayburt istikametine ilerleyen Suat Üzülmez (56) yönetimindeki 06 DPG 62 plakalı hafif ticari araç karayolunun Sargınkaya köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Üzülmez ile araçta bulunan Atıf Aydın (67), Fuat Üzülmez (60), Mehmet Fatih Sarı (8), Nevin Üzülmez Aydın (58) ve Oğuzhan Üzülmez (32) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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