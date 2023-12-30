 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Reyhan Keskin hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Abdullah M. ise gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşhane\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 15:06,
Abone Ol

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki 17 Şubat Bulvarı üzerinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Reyhan Keskin (34), Abdullah M. (31) yönetimindeki 29 AAH 238 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Keskin, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem Kelkit ilçe başkanı Özkan Keskin'in eşi olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Reyhan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keskin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Babakonağı Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.

Kazanın ardından sürücü Abdullah M.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı, daha sonra adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşhane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa, Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerden imam gönderilmesine son verecek Fransa, Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerden imam gönderilmesine son verecek
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 İlker Ayrık ve eşi çiftlik hayatını anlattı
14:28 Fransa, Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerden imam gönderilmesine son verecek
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:22:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement