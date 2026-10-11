Günay Bilbay, 4 aydır sorun yaşadığı köpeğin vaat edilen gibi çıkmadığını öne sürdü

Mardin'de yaşayan Günay Bilbay, kızının isteği üzerine satın aldıkları köpeğin kendilerine vaat edilenden farklı olduğunu öne sürerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 aydır sorun yaşadıklarını belirten Bilbay, satıcının yanlış köpek gönderdiğini söylediğini ancak çözüm için adım atmadığını iddia etti. Günay Bilbay, küçük kızının "Panda suratlı Pomeranian" olarak tarif edilen köpek istemesi üzerine görüştükleri satıcının, talep ettikleri köpeği göndereceğini söylediğini belirtti. Evlerinde kediler bulunduğu için başlangıçta köpek almaya sıcak bakmadığını anlatan Bilbay, köpeğin sakin, uysal ve kedilerle uyumlu olduğu yönünde bilgi verilmesinin ardından satın almaya karar verdiklerini ifade etti. Kendilerine gönderilen köpeğin hem beklentilerinden hem de satıcının anlattıklarından farklı olduğunu ileri süren Bilbay, yaklaşık dört aylık süreçte köpeği evde kontrol etmekte zorlandıklarını söyledi. Satıcıyla yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını savunan Bilbay, ailesinin yaşadığı mağduriyete çözüm bulunmasını istedi.

"İstediğimiz köpeği kendisine defalarca söyledik"

Köpeği satın alma sürecini anlatan Günay Bilbay, şöyle konuştu:

"Benim küçük kızım Pomeranian, panda suratlı bir köpek istiyordu. Başlangıçta evimizde kedilerimiz olduğu için köpek almaya çok sıcak bakmıyordum. Ancak satıcıyla görüştükten ve araştırma yaptıktan sonra, köpeğin uysal, sakin ve kedilerle uyumlu olduğunu öğrendiğim için kabul ettim. Özellikle Pomeranian panda suratlı istediğimizi kendisine defalarca söyledik. O da bize istediğimiz köpeği göndereceğini söyledi."

Gönderilen köpeğin anlatılan özellikleri taşımadığını öne süren Bilbay, "Ancak bize gönderilen köpek, anlatıldığı gibi çıkmadı. Çok hareketli, hiperaktif ve sürekli saldırgan davranışlar sergileyen bir köpek. Yaklaşık dört aydır bizimle birlikte ve bu süre içerisinde hiçbir değişiklik olmadı. Başlangıçta yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğini düşündük. Hayvanları çok sevdiğimiz için eğiterek bu sorunu çözebileceğimize inandık ama maalesef mümkün olmadı" diye konuştu.

"En çok da kızım üzülüyor"

Yaşanan durumun aile hayatlarını etkilediğini belirten Bilbay, "Köpeği evde kontrol etmekte çok zorlanıyoruz. Gelen misafirlerimiz de bu durumdan rahatsız oluyor. En çok da kızım üzülüyor. Çünkü o, özellikle istediği Pomeranian panda suratlı köpeğe kavuşacağını düşünüyordu. Şimdi ise yaşadığımız sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Satıcının yanlışlıkla farklı bir köpek gönderdiğini söylediğini iddia eden Bilbay, çözüm bulmak için köpeği kendilerinin teslim etmeyi de önerdiklerini anlattı. Bilbay, şunları kaydetti:

"Satıcıya durumu anlattığımızda bize yanlışlıkla farklı bir köpek gönderdiğini söylüyor. Madem yanlışlıkla gönderildi, neden bu mağduriyetimizi gidermek için bir adım atmıyor? Biz de çözüm bulmak amacıyla Mersin'e kendimiz getirelim, kendisi teslim alsın diye teklif ettik. Ancak bu konuda da olumlu bir yaklaşım göremedik. Üstelik kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığımızda bizi rahatsız etmekle suçluyor."

Köpeğin ulaşımı konusunda da hassas davrandıklarını ifade eden Bilbay, "Köpek gönderilirken de herhangi bir sorun yaşanmaması için özellikle otobüs yerine arabayla gönderilmesini tercih ettik. Biz elimizden gelen anlayışı gösterdik ama karşılığında aynı anlayışı göremedik" şeklinde konuştu.

Köpeğin mikroçipli olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Bilbay, bu konuda da şüphe yaşadıklarını belirterek, "Bir de köpeğin mikroçipli olduğu söylendi. Ancak Aydın'da görüştüğümüz bir köpek eğitmeninden aldığımız bilgiye göre köpeğin mikroçipsiz olduğunu öğrendik. Bize verilen bilgilerin doğru olmadığını düşündüren birçok durumla karşılaştık" dedi.

"Hem ben hem ailem mağdur olduk"

Sürecin kendisini sağlık açısından da yıprattığını dile getiren Bilbay, "Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Bu süreç beni gerçekten çok yıprattı, ciddi anlamda strese soktu. Hem ben hem ailem mağdur olduk. Biz bir hayvanı severek, ona güzel bir yuva sağlamak amacıyla bu kararı verdik. Ancak geldiğimiz noktada ne evimizde huzur kaldı ne de kızımın mutluluğu" diye konuştu.

Satıcının sorumluluk almasını beklediğini belirten Bilbay, "Benim tek isteğim mağduriyetimin giderilmesi. Bize yaşatılanların başka insanlara da yaşatılmasını istemiyorum. İnsanlar güvenerek bir hayvan sahipleniyor ve karşılığında böyle bir durumla karşılaşmamalı. Satıcının sorumluluk almasını ve yaşadığımız mağduriyetin çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu.