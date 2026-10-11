Günay Bilbay, 4 aydır sorun yaşadığı köpeğin vaat edilen gibi çıkmadığını öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günay Bilbay, 4 aydır sorun yaşadığı köpeğin vaat edilen gibi çıkmadığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Günay Bilbay, 4 aydır sorun yaşadığı köpeğin vaat edilen gibi çıkmadığını öne sürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardinli Günay Bilbay, kızının isteğiyle aldıkları Pomeranian panda suratlı köpeğin vaat edilenden farklı olduğunu öne sürerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Yaklaşık 4 aydır köpeği evde kontrol etmekte zorlandığını belirten Bilbay, satıcının sorumluluk almasını bekliyor.

Mardin'de yaşayan Günay Bilbay, kızının isteği üzerine satın aldıkları köpeğin kendilerine vaat edilenden farklı olduğunu öne sürerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 aydır sorun yaşadıklarını belirten Bilbay, satıcının yanlış köpek gönderdiğini söylediğini ancak çözüm için adım atmadığını iddia etti. Günay Bilbay, küçük kızının "Panda suratlı Pomeranian" olarak tarif edilen köpek istemesi üzerine görüştükleri satıcının, talep ettikleri köpeği göndereceğini söylediğini belirtti. Evlerinde kediler bulunduğu için başlangıçta köpek almaya sıcak bakmadığını anlatan Bilbay, köpeğin sakin, uysal ve kedilerle uyumlu olduğu yönünde bilgi verilmesinin ardından satın almaya karar verdiklerini ifade etti. Kendilerine gönderilen köpeğin hem beklentilerinden hem de satıcının anlattıklarından farklı olduğunu ileri süren Bilbay, yaklaşık dört aylık süreçte köpeği evde kontrol etmekte zorlandıklarını söyledi. Satıcıyla yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını savunan Bilbay, ailesinin yaşadığı mağduriyete çözüm bulunmasını istedi.

"İstediğimiz köpeği kendisine defalarca söyledik"

Köpeği satın alma sürecini anlatan Günay Bilbay, şöyle konuştu:

"Benim küçük kızım Pomeranian, panda suratlı bir köpek istiyordu. Başlangıçta evimizde kedilerimiz olduğu için köpek almaya çok sıcak bakmıyordum. Ancak satıcıyla görüştükten ve araştırma yaptıktan sonra, köpeğin uysal, sakin ve kedilerle uyumlu olduğunu öğrendiğim için kabul ettim. Özellikle Pomeranian panda suratlı istediğimizi kendisine defalarca söyledik. O da bize istediğimiz köpeği göndereceğini söyledi."

Gönderilen köpeğin anlatılan özellikleri taşımadığını öne süren Bilbay, "Ancak bize gönderilen köpek, anlatıldığı gibi çıkmadı. Çok hareketli, hiperaktif ve sürekli saldırgan davranışlar sergileyen bir köpek. Yaklaşık dört aydır bizimle birlikte ve bu süre içerisinde hiçbir değişiklik olmadı. Başlangıçta yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğini düşündük. Hayvanları çok sevdiğimiz için eğiterek bu sorunu çözebileceğimize inandık ama maalesef mümkün olmadı" diye konuştu.

"En çok da kızım üzülüyor"

Yaşanan durumun aile hayatlarını etkilediğini belirten Bilbay, "Köpeği evde kontrol etmekte çok zorlanıyoruz. Gelen misafirlerimiz de bu durumdan rahatsız oluyor. En çok da kızım üzülüyor. Çünkü o, özellikle istediği Pomeranian panda suratlı köpeğe kavuşacağını düşünüyordu. Şimdi ise yaşadığımız sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Satıcının yanlışlıkla farklı bir köpek gönderdiğini söylediğini iddia eden Bilbay, çözüm bulmak için köpeği kendilerinin teslim etmeyi de önerdiklerini anlattı. Bilbay, şunları kaydetti:

"Satıcıya durumu anlattığımızda bize yanlışlıkla farklı bir köpek gönderdiğini söylüyor. Madem yanlışlıkla gönderildi, neden bu mağduriyetimizi gidermek için bir adım atmıyor? Biz de çözüm bulmak amacıyla Mersin'e kendimiz getirelim, kendisi teslim alsın diye teklif ettik. Ancak bu konuda da olumlu bir yaklaşım göremedik. Üstelik kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığımızda bizi rahatsız etmekle suçluyor."

Köpeğin ulaşımı konusunda da hassas davrandıklarını ifade eden Bilbay, "Köpek gönderilirken de herhangi bir sorun yaşanmaması için özellikle otobüs yerine arabayla gönderilmesini tercih ettik. Biz elimizden gelen anlayışı gösterdik ama karşılığında aynı anlayışı göremedik" şeklinde konuştu.

Köpeğin mikroçipli olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Bilbay, bu konuda da şüphe yaşadıklarını belirterek, "Bir de köpeğin mikroçipli olduğu söylendi. Ancak Aydın'da görüştüğümüz bir köpek eğitmeninden aldığımız bilgiye göre köpeğin mikroçipsiz olduğunu öğrendik. Bize verilen bilgilerin doğru olmadığını düşündüren birçok durumla karşılaştık" dedi.

"Hem ben hem ailem mağdur olduk"

Sürecin kendisini sağlık açısından da yıprattığını dile getiren Bilbay, "Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Bu süreç beni gerçekten çok yıprattı, ciddi anlamda strese soktu. Hem ben hem ailem mağdur olduk. Biz bir hayvanı severek, ona güzel bir yuva sağlamak amacıyla bu kararı verdik. Ancak geldiğimiz noktada ne evimizde huzur kaldı ne de kızımın mutluluğu" diye konuştu.

Satıcının sorumluluk almasını beklediğini belirten Bilbay, "Benim tek isteğim mağduriyetimin giderilmesi. Bize yaşatılanların başka insanlara da yaşatılmasını istemiyorum. İnsanlar güvenerek bir hayvan sahipleniyor ve karşılığında böyle bir durumla karşılaşmamalı. Satıcının sorumluluk almasını ve yaşadığımız mağduriyetin çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi
14:32
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı! 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
14:08
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 14:59:03. #7.12#
SON DAKİKA: Günay Bilbay, 4 aydır sorun yaşadığı köpeğin vaat edilen gibi çıkmadığını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei