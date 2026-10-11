Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Ekim 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen müşteriler için promosyon tutarlarını güncelledi. İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, DenizBank, QNB ve Şekerbank'ın kampanyalarında nakit promosyonlara ek olarak çeşitli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere ek ödemeler sunuluyor. Bankaların açıkladığı toplam promosyon avantajı 35 bin TL'ye kadar yükseldi.

İŞ BANKASI: 25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında 25 bin TL'ye varan promosyon avantajı sunuyor.

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaşı ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

Buna ek olarak 10 bin TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma ve ücretsiz para transferi gibi ayrıcalıklar sağlanıyor.

Kampanya, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren ve promosyon taahhüdünde bulunan SGK emeklilerini kapsıyor.

Maaşını halihazırda İş Bankası'ndan alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de aynı tarihler arasında promosyon taahhüdü vererek veya mevcut taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.

GARANTİ BBVA: 25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON VE ÖDÜL

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Ek ödüller ise şu şekilde hesaplanıyor:

- Bonus Kart veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL

- Avans Hesap üzerinden 2 bin TL harcamaya 2 bin TL

- Yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2 bin TL

Böylece emekliler, 15 bin TL'lik nakit promosyona ek olarak 10 bin TL'ye varan ödül kazanabiliyor.

Garanti BBVA'nın kampanyası 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

YAPI KREDİ: 30 BİN TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

Yapı Kredi, emekli müşterilerine yönelik kampanyasında 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Bankanın açıkladığı kampanya, 19 Eylül 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren emeklileri kapsıyor.

Bu tarihler arasında taahhüt veren SGK emeklileri, kampanya koşullarına göre 30 bin TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor.

ING: 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Banka, temel promosyon tutarına ek olarak farklı nakit promosyon fırsatları da sağlıyor.

Ek promosyonlardan yararlanan emeklilerin elde edebileceği toplam tutar 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

DENİZBANK: 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

DenizBank, emekli müşterilerine 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarlarına göre 12 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

Buna ek olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilere belirli bankacılık ürünlerini kullanmaları halinde 18 bin TL'ye varan ek promosyon sağlanıyor.

Ek promosyon için belirlenen koşullar arasında Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, 2 otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanımı bulunuyor.

Kampanya, 11 Haziran-31 Aralık 2026 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açarak 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler için geçerli.

Ayrıca emekli maaşını halihazırda DenizBank'tan alan ve mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren müşteriler de kampanyadan yararlanabiliyor.

QNB: 20 BİN TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

22 Nisan 2026 itibarıyla duyurulan kampanya kapsamında emeklilerin maaşlarını QNB'ye taşımaları ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan emekliler, 20 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

ŞEKERBANK: 35 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON AVANTAJI

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 35 bin TL'ye varan toplam promosyon avantajı sunuyor.

Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarlarına göre temel promosyon ödemesi yapılıyor. Bunun yanında belirlenen bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanan müşteriler ek promosyon kazanabiliyor.

Ek promosyon koşulları arasında vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura ödeme talimatları bulunuyor.

Temel promosyon ile ek promosyonların toplamı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.