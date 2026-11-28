AMASYA'da 8 aylık hamileyken bebeğini anne karnında kaybeden Betül Aykaç (27) ve eşi Fırat Aykaç'ın (27) doktor ihmali iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu raporunda doktorun tıbbi uygulama hatası yaptığı tespit edilirken doktor S.K. hakkında dava açıldı.

TANSİYONU YÜKSEK ÇIKTI, EVDE TAKİP ÖNERİLDİ

Olay, 24 Haziran 2025'te meydana geldi. İlk bebeğine hamile olan ve gebelik takibini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptıran Betül Aykaç, 20 Haziran'daki kontrolünde bebeğinin gelişiminin geride olduğunu doktoruna bildirdi. Yapılan muayenede anne adayının tansiyonunun yüksek olduğu ve idrarında protein kaçağı bulunduğu tespit edildi. Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) şüphesi bulunan Aykaç'a hastaneye yatırılmadan evde tansiyon takibi önerildi ve 4 gün sonraya kontrol randevusu verildi. Şüpheleri üzerine 24 Haziran'da özel bir hastaneye başvuran Aykaç, bebeğinin kalp atışlarının durduğunu öğrendi. Yeniden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Aykaç, 24 Haziran 2025'te bebeğini ölü dünyaya getirdi.

ADLİ TIP, TIBBİ UYGULAMA HATASI TESPİT ETTİ

Çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Hazırlanan raporda, mevcut klinik bulgularla preeklampsi şüphesi bulunan hastanın hastaneye yatırılarak tedavisinin yapılması ve doğumunun gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda, hastaya evde takip önerilmesinin tıbbi uygulama hatası olduğu yönünde görüş bildirildi.

DOKTOR İÇİN MESLEKTEN MEN TALEBİ

Uzlaşma görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine savcılık, doktor S.K. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, doktorun eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 89'uncu maddesinin 1'inci fıkrası ile 3'üncü fıkrasının (e) bendi kapsamında, taksirle yaralama suçunun nitelikli hali olan gebe kadının çocuğunun düşmesine neden olma suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi'nin kararına atıfta bulunularak, fetüsün (ceninin) anne karnında ölümüne neden olunmasının da hukuki anlamda düşük olarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Savcılık, doktorun cezalandırılmasının yanı sıra TCK'nin 53'üncü maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında mesleğini icra etme hakkından yoksun bırakılmasını da talep etti.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının 14 Ocak 2027 tarihinde görüleceği öğrenildi.