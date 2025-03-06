Güney Kore'de Savaş Uçağından Yanlışlıkla Bomba Atılması: Yaralı Sayısı 15'e Yükseldi - Son Dakika
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Güney Kore'de Savaş Uçağından Yanlışlıkla Bomba Atılması: Yaralı Sayısı 15'e Yükseldi

Güney Kore\'de Savaş Uçağından Yanlışlıkla Bomba Atılması: Yaralı Sayısı 15\'e Yükseldi

Güney Kore'nin Pocheon şehrinde gerçekleştirilen askeri tatbikatta 2 KF-16 savaş uçağı, bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 MK-82 tipi bomba attı. Kazada 15 yaralı bulunurken, yetkililer yaralıların arasında 2 asker ve 2 yabancı olduğunu bildirdi.

06.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:13
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Güney Kore savaş uçaklarının yapılan tatbikat sırasında bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba atmasıyla meydana gelen kazada yaralı sayısı 15'e yükseldi.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla 8 bombanın atıldığı kazada detaylar netleşiyor. Askeri yetkililer ve itfaiye yetkilileri kazaya 2 adet KF-16 savaş uçağının neden olduğunu belirtirken, yaralı sayısının ise 15'e yükseldiği aktardı. Yetkililer yaralıların arasında 2 asker ve 2 yabancı uyruklunun da bulunduğunu, hiçbir yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, ancak yaralı sayısının artabileceğini vurguladı.

Bölgedeki yaklaşık 50 sakin bir belediye binasına tahliye edilirken, 1 kilise ve 7 binanın da hasar gördüğü öğrenildi.

Yerleşim yerine 8 bomba düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan ilk açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 civarında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanılmıştı. "Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Savaş Uçağından Yanlışlıkla Bomba Atılması: Yaralı Sayısı 15'e Yükseldi - Son Dakika

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