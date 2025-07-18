Güney Kore\'de Sel Faciası: 4 Ölü, 1 Kayıp

Güney Kore'nin orta kesimlerinde şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürerken, tahliye edilenlerin sayısı 5 bin 192'ye ulaştı.

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililere göre Güney Chungcheong eyaletinde meydana gelen sel baskınları ve toprak kaymalarında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Güney Jeolla eyaletindeki Gwangju kentinde yükselen nehir sularına kapılan 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca 3 bin 413 hanede yaşayan toplam 5 bin 192 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.

En az 772 yapıda hasar meydana geldi

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan (CDSCH) yapılan açıklamada ise sel ve toprak kaymalarının 328'si yol ve 30'u nehir seti olmak üzere toplam 496 kamu yapısı ve 276 özel mülkte maddi hasara yol açtığı kaydedildi. Birçok tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı açıklandı. 2 feribot hattındaki seferlerin askıya alındığı ve 7 tren hattındaki seferlerin kısmen durdurulduğu belirtildi.

Şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti

Güney Kore'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemiş, ilk belirlemelere göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kore Meteoroloji Ajansı (KMA), şiddetli yağışların Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulunmuştu. - SEUL