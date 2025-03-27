Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi - Son Dakika
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Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Güney Kore'de başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27, yaralı sayısı ise 32 oldu. Uiseong bölgesindeki ana yangının Doğu Denizi'ne ulaştığı bildirildi. Yangın, 36 bin hektardan fazla ormanlık alanı etkiledi.

27.03.2025 13:21
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Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yaralı sayısı 32'ye yükseldi. Hızla ilerleyen Uiseong bölgesindeki ana yangının, Doğu Denizi'nin kıyı bölgelerine ulaştığı açıklandı.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı ise 32'ye yükseldi. Saatte 8 kilometreye varan hızla ilerleyen Uiseong bölgesindeki ana yangının Doğu Denizi'nin kıyı bölgelerine ulaştığı belirtildi. Ulsan Belediye Başkanı Kim Doo-kyum, Ulju bölgesindeki bir diğer büyük yangını söndürme çabalarında aşama kaydedildiğini duyurdu. Ayrıca Andong şehri ile Yeongdeok bölgelerinde kısmi elektrik ve su kesintileri yaşandığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının Güney Kore ordusunun da desteğiyle sürdüğü ifade edildi.

En az 36 bin 9 hektarlık alan yanmıştı

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, yangınlarda en az 36 bin 9 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü bildirilmişti. Tahliye edilen toplam kişi sayısının 37 bin 185 olduğu, 20 bin 485 kişinin ise tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndüğü, 16 bin 700 kişinin ise hala barınaklarda kaldığı açıklanmıştı. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo ise Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong'a Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangın söndürme ve yardım çalışmalarını yerinde denetleme talimatı vermişti. Han, mücadele edilen yangınların ülke tarihindeki en kötü orman yangınları olduğunu söylemişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi - Son Dakika

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