Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçi çıkarıldı
İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 3'üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'ın cansız bedenine saat 18.30 sıralarında ulaşıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni saat 21.00 sıralarında enkazın arka tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güngören'de Çökme: İşçi Enkaz Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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