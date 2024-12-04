Güngören'de Darp Ölümü Davasında Gözyaşları

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Güngören'de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada olay gününe ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri izlendiği sırada maktulün annesi Nermin Kıvrak gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme heyeti ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Güngören'de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hazır edilirken, taraf avukatları ve vefat eden Umut Emre Aytekin'in müşteki annesi Nermin Kıvrak da hazır bulundu.

Duruşmada, olayın gerçekleştiği restoranda çalışan Hakan Coşkun, tanık sıfatıyla beyanda bulundu. Coşkun, "Olay sırasında dükkandaydım, vardiyaları kontrole gitmiştim. Sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu ile Umut Emre Aytekin sabit olarak dükkana geliyordu. Ölen çocuk dükkana sürekli alkollü ve tek geliyordu. Olay günü, sanıklardan biri masada uyuyordu, diğeri karşısındaydı. Yanlarına ölen çocuk geldi ve bir şeyler konuştular, ne konuştular duymadım. İlk yumrukta yere düştü, diğer kişi de kafasına tekme attı" şeklinde konuştu.

Duruşma devam ederken olay gününe ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri izlendiği sırada maktulün annesi Nermin Kıvrak gözyaşlarına boğuldu.

Beyanda bulunan müşteki avukatı, eksik hususların giderilmesini ve Aytekin'in yurt dışında olan kız arkadaşının Türkiye'ye giriş yasağının kaldırılması için İl Göç İdaresine yazı yazılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatları ise, müvekkillerinin öldürme kastı ile hareket etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Alınan beyanlara ve izlenen kamera görüntülerine ilişkin savunma yapan tutuklu sanıklar Ceyhun Tuzcu ve Hayrettin Öztaşçı, kimsenin canına kast etmek istemediklerini ve pişman olduklarını belirterek, mahkemeden tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşma sırasında izlenen kamera görüntülerine ilişkin taraflara yazılı beyanda bulunmaları için süre verdi. Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan fast food dükkanında sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun yumruk ve tekme darbeleriyle Umut Emre Aytekin'i yaraladıkları ve Aytekin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayrettin Öztaşçı'nın savunmasına yer verilen iddianamede, Öztaşçı, arkadaşı Ceyhun Tuzcu ile dışarda rap müzik yazdıklarını, şarjları bitince ve hava soğuk olduğundan fast food dükkanına girdiklerini söyledi. Alkollü olduğunu da belirten sanık, "Yan masada bulunan bir erkek, Ceyhun ile konuşmaya başladı. Şahıs 'yemek mi yediniz bu tepsiler ne s gidin içeceğinizi başka yerde için yoksa suratınıza yersiniz' dedi. Tekrar yanımıza gelip ana avrat küfretti. Bu söylediklerini gururuma yediremediğim için sipariş verdiği sırada yanına giderek çenesine yumruk attım. Yere düşerken tutup 2-3 yumruk daha attım. Yerde hareketsiz yattığı için çevredekilerden ambulansı aramasını istedim. Tahrik altında sinirle vurdum, pişmanım" dedi. Sanık Ceyhun Tuzcu ise, "Maktul, kız arkadaşı ile yan masaya geldi. Masamızdaki tepsiyi işaret ederek 'bunu siz mi yediniz?' dedi. 'Yok abi' diyip Hayrettin ile oyun oynamaya devam ettik. Daha sonra şahıs 'o zaman s gidin buradan kahvenizi evde için' dedi. Bu sırada kız arkadaşı da Umut diyerek kendisini uyardı. Kız arkadaşına 'dua et o kahveyi yüzüne vurmadım' diyerek yemek alma kısmına gitti. Bu esnada Hayrettin bir anlık sinirle kalkıp 2-3 kere yumruk attı. Ben de maktülün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Hayretin'in vurmaya devam etmesi üzerine onu uzaklaştırdım. Hemen ambulans çağrılmasınını istedim. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı. Öte yandan hazırlanan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinden alınan otopsi raporunda, ölümün künt kafa ve boyun travmasına bağlı kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL