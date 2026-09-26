Güngören\'de dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Güngören'de dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören Merkez Mahallesi İskender Sokak'taki, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan beş katlı binanın çatı katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Polis çevrede önlem alırken itfaiye yangını söndürdü; çatının alev alev yandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Çatı katının alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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