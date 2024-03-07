Güngören\'de oto tamirhanesi yangında hasar gördü

Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı

ABD'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs durağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı. Bu olay, bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü saldırı oldu. Toplamda sekiz öğrencinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.