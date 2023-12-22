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Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

Adana'da farklı tarihlerde 6 motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. Oto hırsızlık polisleri tarafından evinde saklanırken yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

22.12.2023 - 21:25,
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Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

ADANA - Adana'da farklı tarihlerde 6 motosiklet çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızın motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekiplerine, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 5 farklı mahalleden 6 motosiklet çalındığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan çalışmada motosikletleri çalan Erol A. isimli şahıs olduğunu belirledi.

Oto hırsızlık polisleri, Erol A.'yı evinde saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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