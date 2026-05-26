Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

26.05.2026 22:15  Güncelleme: 22:17
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir büyük bir gizlilikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından saat 05.30 itibarıyla operasyon için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarla belirlenen adreslere ve belediye hizmet binasına giren ekipler; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve Zabıta Müdürü Sezgin Kuş gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheliler Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'yü yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.

Adresler didik didik arandı

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri Güzelbahçe Belediyesi binasını güvenlik çemberine aldı. Başkanlık makamı, imar müdürlüğü ve arşiv odalarında yapılan detaylı aramalarda çok sayıda resmi belgeye, ihale dosyasına ve bilgisayarlar başta olmak üzere dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Başkan Günay ve İmar Müdürü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının titizlikle yürüttüğü soruşturma dosyasında şüpheliler; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma' (TCK 220), 'Rüşvet' (TCK 252), 'Görevi Kötüye Kullanma' (TCK 257) ve 'İmar Kirliliğine Neden Olma' (TCK 184) suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerden Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

