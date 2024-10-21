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Güzellik Merkezinde Feci Kaza

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Kocaeli'de bir otomobil güzellik merkezine daldı, iki kişi aracın altında kalıp yaralandı.

21.10.2024 09:30
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Güzellik merkezinde feci kaza kamerada: Kapının önüne oturmaya çıktılar, otomobilin altında kaldılar

- Otomobil güzellik merkezine daldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayarak gelen otomobil güzellik merkezine daldı. Kapının önüne çıkan iki kişi otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Darıca Fevzi Çakmak mahallesi, Şantiye sokak üzerinde meydana geldi. Drift attığı iddia edilen 06 EV 3635 plakalı otomobil, kayarak güzellik merkezine çarptı. O sırada kapının önüne oturmak için çıkan iki kişi otomobilin altında kaldı. Olacaklardan habersiz, içeriye giren bir kişi ise otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada iki kişi yaralandı.

Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dinlenmek için kapı önüne çıkan personele yaklaşık 30 saniye sonra bir otomobilin çarpması yer alıyor. Ağır yaralanmaktan yaptığı son hamle ile kurtulan kadın personel, yaralanan arkadaşının yardımına koşması da görüntülerde yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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