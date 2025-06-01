Güzergah Kavgası: Sürücüye Saldırı!

Sürücülerin güzergah kavgası kamerada

Adana'da iki kardeşin güzergah nedeniyle tartıştığı toplu taşıma sürücüsünü darp edip silahla vurması saniye saniye görüntülenirken iki kardeş yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da iki kardeşin güzergah nedeniyle tartıştığı toplu taşıma sürücüsünü darp edip silahla vurması saniye saniye görüntülenirken iki kardeş yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Sarıçam ilçesinde yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, Buruk güzergahında yeni özel halk otobüsü hattı dahil edildi. Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Dün akşam saatlerinde dolmuş sürücülerinden Gıyasettin S. ve kardeşi Veysel S. akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsü sürücüsü Oğuz Özdemir'e taş ve sopalarla saldırdı. Ayrıca saldırı da tabanca da kullanıldı. Şüpheliler, şoförü sopa ve yumruklarla darbetti. Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti. Otobüs şoförü koşarak kaçmaya çalışırken feci şekilde darbedildi. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşla kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler daha sonra kaçtı. Dayak yiyen sürücü ise hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmada iki kardeşi yakaladı. Yakalanan iki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.