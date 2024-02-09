Hafif ticari araç ile tırın çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile tırın çarpışma anı kamerada

Hafif ticari araç ile tırın çarpışma anı kamerada

Çorum'un Alaca İlçesi'nde, hafif ticari araç ile Tır çarpıştı. Kaza Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi. Şerit ihlali sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı ise kavşakta bulunan şehir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

09.02.2024 20:23
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Hafif ticari araç ile tırın çarpışma anı kamerada

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde, hafif ticari araç ile Tır çarpıştı.

Kaza Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Çorum istikametine gitmekte olan Tercan Yeniçeri yönetimindeki TLL 663 plakalı Tır Emniyet kavşağında, Aynı istikametten gelip yolun sağ şeridinden İlçe merkezine dönüş yapmak isteyen Mustafa Gökçek yönetimindeki 06 BF 9022 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şerit ihlali sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı ise kavşakta bulunan şehir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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