Haiti'de Çete Saldırısı: 70 Ölü

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Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Haiti'de ağır silahlı Gran Grif çetesinin bir kasabasına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan tarım bölgesinde Artibonite'ye bağlı bağlı Pont-Sonde kasabasına ağır silahlı "Gran Grif" çetesinin gerçekleştirildiği baskında bilanço ağırlaşıyor. BM İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, korkunç saldırıda ölenlerin sayısının 70'e yükseldiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi. Çete üyelerinin onlarca ev ve aracı ateşe verdiği, 6 bin 270 kişinin evlerini terk ettiği aktarıldı.

Haiti Başbakanı Garry Conille sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunmasız kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik bu iğrenç suç, yalnızca mağdurlara değil, tüm Haiti ulusuna yönelik bir saldırıdır. Terör ekenlere şunu söylüyorum: Kararlılığımızı kıramayacaksınız. Her zaman onurları ve özgürlükleri için savaşmış olan bu insanları bastıramayacaksınız. Barış, güvenlik ve adalet içinde yaşama hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haiti Ulusal Polisi ise yaptığı açıklamada Artibonite bölgesinden sorumlu emniyet müdürünün değiştirildiğini, bölgeye takviye ekip gönderildiğini ve güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını aktardı.

Skandal açıklama

Çete lideri Luckson Elan, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Elan, bunun polis ve sivil grupların çete üyelerini öldürdüğü sırada sivillerin pasif kalmasına misilleme olduğunu belirtti. Geçtiğimi ay BM'nin yaptırım listesine eklenen Elan, "Suçlu olan Pont-Sonde sakinleridir. Pont-Sonde'de yaşananlar devletin suçudur" dedi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak bu tür saldırılar genellikle çete savaşlarıyla bağlantılı gerçekleştiriliyor. - PORT AU PRINCE