Hakkari'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Hakkari'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
24.07.2025 13:58  Güncelleme: 14:00
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Hakkari'nin Çanaklı köyünde çıkan anız yangını, hızlı müdahale ile evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde alevler söndürüldü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çanaklı köyünde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine ilk olarak bölgeye ulaşan jandarma ekipleri müdahaleye başlarken, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne de bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte köy sakinleri de yangına müdahale etti.

Araçların giremediği noktalara Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin ve vatandaşların koordineli ve özverili çalışmaları sayesinde yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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