Hakkari\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çanaklı köyünde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine ilk olarak bölgeye ulaşan jandarma ekipleri müdahaleye başlarken, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne de bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte köy sakinleri de yangına müdahale etti.

Araçların giremediği noktalara Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin ve vatandaşların koordineli ve özverili çalışmaları sayesinde yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. - HAKKARİ