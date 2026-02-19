Vali yardımcıları dev kayaların düştüğü bölgede inceleme yaptı

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve sağanak sonrası tehlike oluşturan dev kayalarla ilgili yetkililer bölgede incelemelerde bulundu.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, dev kayaların düştüğü mahalle yolunda incelemeler gerçekleştirdi. Yoğun kar ve sağanak yağışın ardından Mir Kalesi'nin kuzey yamacından kopan dev kayalar Biçer Mahallesi'nde yolu ulaşıma kapattı. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmutoğlu'nun talimatıyla belediye belediye, zabıta, polis ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İş makineleri tarafından yürütülen çalışmalarla yol üzerindeki dev kayalar kaldırılarak temizlik çalışması başlatıldı.

Yetkililer, kayaların düştüğü Biçer Mahallesi 518. Sokak'ta çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Bölgede yeni kaya düşmelerine karşı inceleme ve güvenlik önlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ