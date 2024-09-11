Hakkari\'de Huzur ve Güven Uygulaması

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Hakkari'de genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması adına yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması" hız kesmeden devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde 43 ekip ve 97 personel ile gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 3 park, 1 metruk bina, 163 araç sorgusu yapıldı. 562 şahsın GBT kontrolünün de yapıldığı kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. - HAKKARİ