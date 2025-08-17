Hakkari'nin Durankaya beldesi yakınlarında kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza Durankaya beldesi ile Üzümcü köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Kamyonet, yolun dar olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı - Son Dakika
