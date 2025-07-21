Hakkari ile Van ili sınırında bulunan boybeyi köyünün arazisinde çıkan yangın korkuya neden olurken, bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Hakkari-Van sınırında bulunan Boybeyi köyünde meydana geldi. İddialara göre elektrik direklerinden çıkan kıvılcım sonucu köyün 30 dönümlük arazinde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle köy sakinleri hemen ekiplere haber verdi. Haber verilmesiyle bölgeye giden ekipler, yoğun çabalar sonucu yangına müdahalede bulunarak söndürdü. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Yangın Korkuttu - Son Dakika
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