Hakkari Yüksekova'da çatısı iki gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari Yüksekova'da çatısı iki gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova\'da çatısı iki gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Yüksekova'da Yeşildere Mahallesi'ndeki evin çatısında, ilk yangından iki gün sonra bugün yeniden yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevleri etrafa sıçramadan söndürdü; evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce odunlukta çıkıp çatıya sıçrayan yangının ardından aynı evin çatısında bugün yeniden yangın çıktı.

Yeşildere Mahallesi'nde İdris Sevinç'e ait evde, iki gün önce odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler evin çatısına sıçramıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. İlk yangının üzerinden iki gün geçtikten sonra bugün aynı evin çatısında yeniden yangın çıktı. Çatıdan duman çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatı katında büyük hasar oluştu ve çatı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumYüksekova3. SayfaİtfaiyeHakkariGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:51:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da çatısı iki gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei