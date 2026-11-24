Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Vezirli Mahallesi yolunda gece saatlerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.