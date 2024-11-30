Halep Havalimanı PKK/YPG\'nin Kontrolüne Geçti

3.Sayfa

Suriye rejim güçleri, çekildikleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar sürüyor. Reuters haber ajansının 2 Suriyeli askere dayandırdığı haberine göre, Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik noktaları terör örgütü PKK/YPG'ye bırakarak çekildi. YPG'nin bünyesindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yapılan açıklamada, Menbiç bölgesinden çıkarak stratejik noktaları kontrol altına almaya başladıkları bildirildi.

Öte yandan Suriyeli iki askeri kaynak, Rusya'nın Şam'a önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacak ilave askeri yardım sözü verdiğini söyledi. Kaynaklar, yetkililerin Halep Havalimanı ve şehre giden yolları kapattığını söyledi. - HALEP