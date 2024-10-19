Halı Saha Maçında Kalp Krizi

3.Sayfa

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Halı saha maçında kalbine yenik düşen genç hayatını kaybetti...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda halı sahada maç oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti. Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 23.37 sıralarında Kemalpaşa mahallesindeki halı sahada meydana geldi. 27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla futbol oynamak için halısahaya gitti. Maç sırasında fenalaşan gencin kalbi durdu. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran genci Ambulansa alıp Hastaneye götürdü. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.