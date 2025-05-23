Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi.
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23.05.2025 14:32:34. #7.12#
SON DAKİKA: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'Yalan Tanıklık' iddiasıyla adliyede - Son Dakika
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