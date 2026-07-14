"Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve 'örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent gözaltına alınmadan önce Bursa'daki bir dinlenme tesislerinde görüntülendi.
Haluk Levent hakkında 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve 'örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in Bursa'da gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Haluk Levent'in lüks bir araca bindiği anlar yer alıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Haluk Levent Gözaltına Alındı - Son Dakika
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