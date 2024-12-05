Hama'da Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika
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Hama'da Çatışmalar Şiddetlendi

Suriye Ordusu, muhaliflerin Hama'ya girdiğini doğrulayarak askeri birliklerin kent dışına kaydırıldığını açıkladı.

05.12.2024 16:07
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Suriye Ordusu, muhaliflerin Hama kentine girmeyi başardığını doğrularken, "Kentteki askeri birlikler Hama dışında yeniden konuşlandı" açıklaması yapıldı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany'nin "Hama içinde kent merkezine doğru ilerleme kaydettiklerine" yönelik açıklamasının ardından Suriye ordusundan açıklama geldi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerinin Hama şehrine çeşitli noktalardan başlattığı şiddetli ve art arda gelen saldırıları püskürtmek için her türlü araç ve askeri teçhizat kullanarak şiddetli mücadeleler vermiştir" denildi.

Son birkaç saat içinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda rejim gücünün öldüğü belirtilen açıklamada, "Terörist gruplar ağır kayıplar vermelerine rağmen şehre girmeyi başardılar. Burada konuşlu askeri birlikler sivillerin hayatlarını korumak ve onları çatışmalara dahil etmemek için Hama dışında yeniden konuşlandı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Ordu, muhaliflerin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için görevleri yerine getirmeye devam edecek" denildi.

"Hama merkez hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı"

HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hama'ya girdiklerini ifade ederek, "Hafız Esad tanklarla girmişti. Bugün biz tanklarla girdik ve halka özgürlüğünü geri veriyoruz" dedi. Hama halkının tarihi anlar yaşadığını kaydeden Ghany, "Hama merkez hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı. Suriye halkı, evlatlarının 50 yıldır adaletsizlik ve zorbalıkla çile çektiği bu hapishanelerin özgürleştirilmesiyle tarihi anlar yaşıyor. Hama kentindeki tüm askeri birliklerde bulunan suçlu rejim güçlerine çok geç olmadan teslim olmaları çağrımızı yineliyoruz" dedi. - HAMA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hama'da Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika

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