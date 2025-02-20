Hamas, 4 İsrailli Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

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Hamas tarafından bugün Kızılhaç'a teslim edilen 4 İsraillinin cenazesine ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail bu esirlerin hayattayken yaşamlarına saygı göstermedi ancak teslim töreninde ölülerin kutsallığına saygı gösterilmesini istedi" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, bugün İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 esirin cenazesini Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Hamas tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirilen teslim töreninin ardından yapılan açıklamada, "İsrail bu esirlerin hayattayken yaşamlarına saygı göstermedi, ancak teslim töreninde ölülerin kutsallığına saygı gösterilmesini istedi" ifadeleri kullanıldı.

"Netanyahu, onları öldürmenin sorumluluğundan kaçmaya çalışmaktadır"

Esirlere hayattayken insani muamele yapıldığını ve mevcut ve ihtiyaç duyulan her şeyin sağlandığını belirten Hamas, İsrail ordusunun onları esir alanlarla birlikte öldürdüğünü bildirdi. Açıklamada, "Suçlu Netanyahu, cesetler üzerinde ağlayarak, onları öldürmenin sorumluluğundan kaçmaya çalışmaktadır. Bibas ve Lifshitz'in ailelerine, oğullarınızın canlı olarak geri dönmesini tercih ederdik, ancak liderleriniz onları ve onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu öldürmeyi seçti" denildi. Hamas ayrıca, esirleri canlı olarak geri getirmenin tek yolunun takas olduğu ve onları güç kullanarak ya da savaşa geri dönerek geri almaya çalışmanın sadece kayıplara yol açacağı uyarısında bulundu. - GAZZE