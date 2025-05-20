Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıktığı çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlar, boş bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi fark edince durumu Hanönü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi çatıdan indirdi.
Gerekli kontrol ve bakımları yapılan kedi, doğal yaşam alanına salındı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Hanönü'nde Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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