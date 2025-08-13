Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, helikopter ve köylülerin desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Hanönü'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
