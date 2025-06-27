Yalvaç adli makamlarınca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yalvaç adli makamlarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsın yerini tespit eden Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. Şahıs işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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