Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen V.V. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Yeni Mahalle Polis Karakolu ve adliyedeki işlemlerinin ardından Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ