Harran\'da Dolandırıcılara Operasyon

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA