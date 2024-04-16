Hasanbeyli ilçesinde otomobil alev alıp yandı, 1 kişi yaralandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.