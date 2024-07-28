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Haşemalı diye havuza almadılar

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın haşema ile havuza girmek isteyince site yönetimi tarafından havuz kapatıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, Akçakoca Akevler Plajı yakınlarında bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede mülkü bulunan M.A. adlı kadın, sitenin ortak kullanımında bulunan havuza haşema ile girmek istedi. Site çalışanı ve site yöneticisi, M.A.'ya haşema ile havuza giremeyeceğini söyledi. M.A. ise, sitede mülkü olduğunu ve havuzdan çıkmayacağını belirterek, o anları kameraya alarak sosyal medyada yayınladı.

"Bu bir ayrımcılıktır"

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından açıklamada bulunan M.A.'nın eşi Muhammet Algün, "Akçakoca'da bir sitede yazlık daire satın aldım. Havuzlu olduğu için almıştık. Eşim tesettürlü videoda da anlaşıldığı üzere. Cumartesi günü ben yokken eşim ve çocuklarım havuza girmek istiyorlar. Havuza girdiği 2. dakikada site çalışanı ve site yönetici müdahale etmek istiyorlar. Ben yokken eşimi iki çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkartmaya çalışmaları kabul edilir bir şey değil. Yaşadığımız olay; haşema ile havuza girmesi yasak olup, havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Kesinlikle büyük bir ayrımcılık bu. Özgürlükleri savunan insanların özgürlüklere kısıtlıyıcı bir karar almaları ve bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sitede havuz kenarlarına haşema ile havuza girmenin yasak olduğu şeklinde yazılar yerleştirildi.