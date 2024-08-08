Hastane çıkışı acı kaza: İlaç almaya giderken kazada öldü - Son Dakika
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Hastane çıkışı acı kaza: İlaç almaya giderken kazada öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, hastanede tedavi gördükten sonra eczaneye ilaç almaya giden kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

08.08.2024 21:02
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Hastane çıkışı acı kaza: İlaç almaya giderken kazada öldü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, hastanede tedavi gördükten sonra eczaneye ilaç almaya giden kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Fatih Olgun idaresindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, hastanede tedavi olduktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Merve Yürük'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce savrularak yola düştü. Kafasının ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yürük, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Fatih Olgun ise ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastane çıkışı acı kaza: İlaç almaya giderken kazada öldü - Son Dakika

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